Кредиторы незаконно заработали 579 млн тенге в Костанайской области: суд вынес приговор

Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без соответствующей лицензии и легализацию преступных доходов.

По данным расследования АФМ, в 2024-2025 годах они организовали работу четырех подконтрольных компаний – ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».

Компании работали преимущественно в районных центрах и поселках Костанайской области.

Как работала схема

Клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий. При этом обращаться в банки или другие финансовые организации не требовалось.

Фактически гражданам выдавали деньги под залог имущества. За пользование средствами с них взимали ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.

При этом официальные договоры займа с клиентами не заключались.

Зачем нужны были документы

Чтобы представить такую деятельность как обычную комиссионную торговлю, использовался пакет формальных документов.

В них платежи клиентов указывались не как проценты или вознаграждение за выданный заем, а как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.

Сколько людей воспользовались услугами

За два года услугами этой сети воспользовались более 1 600 граждан.

По данным расследования, доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.

Что решил суд

Суд назначил обоим фигурантам по два года лишения свободы с конфискацией имущества.

В перечень конфискованного имущества вошли пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.

Приговор суда не вступил в законную силу.