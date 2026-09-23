Кредиторы незаконно заработали 579 млн тенге в Костанайской области: суд вынес приговор
Более 1 600 человек воспользовались их услугами.
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Двое жителей Костанайской области осуждены за незаконную микрофинансовую деятельность без соответствующей лицензии и легализацию преступных доходов.
По данным расследования АФМ, в 2024-2025 годах они организовали работу четырех подконтрольных компаний – ТОО «Союз-Костанай», ТОО «Экспресс Тенге», ТОО «Express Gold» и ТОО «Express.com».
Компании работали преимущественно в районных центрах и поселках Костанайской области.
Как работала схема
Клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий. При этом обращаться в банки или другие финансовые организации не требовалось.
Фактически гражданам выдавали деньги под залог имущества. За пользование средствами с них взимали ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.
При этом официальные договоры займа с клиентами не заключались.
Зачем нужны были документы
Чтобы представить такую деятельность как обычную комиссионную торговлю, использовался пакет формальных документов.
В них платежи клиентов указывались не как проценты или вознаграждение за выданный заем, а как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.
Сколько людей воспользовались услугами
За два года услугами этой сети воспользовались более 1 600 граждан.
По данным расследования, доход от незаконной деятельности превысил 579 млн тенге.
Что решил суд
Суд назначил обоим фигурантам по два года лишения свободы с конфискацией имущества.
В перечень конфискованного имущества вошли пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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