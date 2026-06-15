"Зажевало ноги": ребёнок тяжело пострадал на аттракционе в Кызылорде

В городе Кызылорда в парке развлечений произошёл тяжёлый инцидент на аттракционе, в результате которого подросток получил серьёзные травмы. Согласно информации, распространяемой в социальных сетях, в результате несчастного случая ребёнок лишился обеих ног и потерял большое количество крови, передает BAQ.kz.

В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, чтобы спасти его жизнь. В связи с этим его близкие и родственники обратились к жителям с просьбой о помощи и призвали сдавать кровь.

"Получил травмы обеих ног, кровь не останавливается. Просим помочь и сдать кровь. Давайте спасём ребёнка", – говорится в публикации в социальной сети.

Очевидец происшествия описал ситуацию следующим образом:

"Я была в парке с подругой. Услышав крики, мы побежали туда. Когда пришли, ребёнок лежал под аттракционом, его ноги были сильно повреждены. Его состояние было критическим, об этом писали его одноклассники и родственники. Люди на месте помогали. Не знаю, была ли какая-то помощь от руководства парка, наоборот, на меня оказывают давление за то, что я выложила видео в социальные сети", – рассказала очевидец.

Попытки связаться с администрацией парка для выяснения обстоятельств не увенчались успехом – никто не ответил на звонки.

Как сообщили в Департаменте полиции Кызылординской области, по факту нарушения правил охраны труда, повлёкшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, полиция возбудила уголовное дело.

"В настоящее время в рамках данного дела проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. По уголовному делу будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями законодательства", – ответили в ведомстве на запрос редакции.

Расследование дела находится под контролем Департамента полиции Кызылординской области.