Столичные огнеборцы с утра тушат возгорание отдельно стоящего одноэтажного павильона в районе Байконур по ул. Амангельды Иманова, передает BAQ.KZ.

На месте спасатели работают по повышенному рангу.

Как сообщается, силами МЧС пожар полностью ликвидирован.



По уточненным данным, произошло возгорание отдельно стоящего одноэтажного кафе и наружной обшивки. От теплового воздействия пострадал рядом стоящий грузовой автомобиль.



Информация о пострадавших на 112 не поступала.