У одинокой аварийной пятиэтажки в промзоне Астаны обрушилась часть фасада и затопило подвал, передает BAQ.kz.

Дом из кирпича по адресу проспект Аль-Фараби, 49/5 сдали в 1976 году. Однако уже в следующем году столичные госорганы планируют стереть здание с лица города. А пока, чтобы пробраться к нему нужно свернуть с дороги и долго ехать вдоль заборов и зарослей. Поравнявшись с гаражным массивом мы оказываемся на месте.

Надпись на подступах к дому предлагает "Быть собой". Иначе в этом отрезанном от всех месте выжить, видимо, не получится. Хотя своя атмосфера здесь тоже присутствует. Мы бы назвали ее ностальгической. Да и крышу сделали пару лет назад.

На фоне дворика, где играют дети и отдыхают взрослые, как средневековый замок виднеется напоминание об аграрном прошлом города. Это только усиливает атмосферу.

Оказавшись внутри подъезда, создается впечатление, что мы нашли самую дурнопахнущую пятиэтажку в Астане. Уверены, фото позволят вам в полной мере представить, что почувствовала наша съемочная группа.

"У нас частые проблемы с водой, мы словно в девяностые возвращаемся. У нас часто отключают свет. Каждый год отопительный сезон начинается с того, что надо сдавать деньги. Кто это делает? Те, кто живет здесь постоянно. А таких осталось мало. Квартиранты не заинтересованы", - говорит жительница дома Нина Нунгесер.

Темные коридоры облюбовали дворовые и домашие коты. Разглядеть их можно в свете вспышки фотокамеры.

"Можно пригласить вас на другую секцию, а то вы по "красивым" частям дома ходите. Здесь болезнь легких можно получить. Невыносимый смрад. Вот тут, как можно жить? Туалет - это отдельный случай. Знаете почему так происходит? Хозяева не скидываются деньгами, а тут квартиранты живут. Поэтому хоть сколько раз сделай ремонт - все равно будет плохо", - говорит женщина.

"А здесь у нас упал фасад, подвал завалило полностью. Страшно жить. Иногда думаешь: "Ляжешь спать и не проснешься завтра". Это действительно так. А куда ехать, если у тебя единственное жилье? Куда идти? Только здесь", - рассказывает Нина Нунгесер.

Подвал, кстати, сейчас затоплен. Погружаться туда из местных жителей никто не рискует. Боятся замыкания проводки.

В КСК, говорят, люди дом не входит. Вот и приходится все делать своим руками.