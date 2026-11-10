Здравоохранение, образование и занятость молодежи обсудили с жителями Шымкента

Доступность медицинской помощи, подготовка молодых специалистов и повышение качества жизни стали главными темами встреч представителей государственных органов с жителями Шымкента. Горожане смогли высказать свое мнение и внести предложения по вопросам, затронутым в Послании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Встречи прошли на нескольких площадках города с участием общественных деятелей, представителей государственных органов, медицинских работников, студентов и этнокультурных объединений.

С жителями жилого массива Сайрам обсудили социально-экономическое развитие страны, благосостояние населения и участие граждан в решении общественных вопросов.

Отдельная встреча состоялась в городском перинатальном центре. Здесь речь шла об охране здоровья матери и ребенка, доступности медицинских услуг и оснащении медицинских организаций.

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Бауыржан Джусипов подчеркнул, что одной из главных задач отрасли остается предоставление населению качественной и доступной медицинской помощи.

Со студентами Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова представители рабочей группы обсудили развитие науки и образования, подготовку востребованных специалистов и профессиональные перспективы молодежи.

В здании «Қоғамдық келісім» состоялась встреча с представителями этносов. Участники говорили об общественном единстве, межэтническом согласии и укреплении гражданских отношений.

В обсуждениях приняли участие председатель Федерации профсоюзов Казахстана Сатыбалды Даулеталин, первый вице-министр труда и социальной защиты населения и другие представители государственных и общественных структур.

По информации акимата Шымкента, участники встреч высказали предложения по реализации задач, обозначенных в Послании Президента.