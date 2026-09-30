Zeekr столкнулся с автобусом на перекрёстке в Астане: есть пострадавшие

Четыре человека доставлены в больницу после столкновения автомобиля Zeekr с городским автобусом Yutong в Астане.

Как сообщили в Департаменте полиции столицы, авария произошла 29 сентября на проспекте Мангилик Ел.

Как произошло столкновение

По предварительным данным, водитель Zeekr двигался по проспекту Мангилик Ел со стороны проспекта Кабанбай батыра. На пересечении с улицей Хусейн бен Талала он начал поворачивать налево на разрешающий сигнал светофора.

Однако во время манёвра водитель не уступил дорогу встречному автобусу Yutong. После этого произошло столкновение.

Кто пострадал

В результате аварии травмы получили водитель и пассажир Zeekr, а также два пассажира автобуса. Все четверо были доставлены в медицинское учреждение.

Автомобиль Zeekr после ДТП водворили на коммунальную стоянку.

Что известно о расследовании

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Астана қаласының Полиция департаменті (@police__astana)

Полиция Астаны призывает водителей и других участников дорожного движения строго соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными при совершении манёвров и учитывать дорожную обстановку.

В ведомстве также напомнили о необходимости соблюдать осторожность на дороге и уважать других участников движения.