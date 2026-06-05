Зеленский направил Путину письмо с призывом прекратить войну
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу и назначить конкретную дату переговоров. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном 4 июня на официальном интернет-представительстве президента Украины.
Как сообщают в DW, в послании Зеленский призвал к прекращению войны между Россией и Украиной.
"Я предлагаю назначить четкую дату встречи", – говорится в письме.
Зеленский отметил, что ряд стран традиционно готовы принимать лидеров для обсуждения вопросов войны и мира. В частности, он назвал Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
"Именно лидеры решают ключевые вопросы – так было и будет всегда", – подчеркивается в послании.
По словам президента Украины, к двусторонним переговорам могут присоединиться и другие участники, включая европейские страны, способные повлиять на ситуацию и выступить гарантами безопасности.
"Украинские и европейские вопросы решаются не в Анкоридже", – заявил Зеленский.
Он также подчеркнул, что "линия фронта сейчас – это линия, с которой должна начаться дипломатия".
В письме Зеленский заявил, что, по его мнению, война "перестает устраивать россиян" и несет негативные последствия для России. Он отметил, что, по его оценке, ежемесячные потери российской стороны составляют более 30 тысяч человек убитыми и ранеными.
"Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором – войной без реальной причины", – говорится в послании.
Зеленский также предупредил, что в случае продолжения войны последствия для российского руководства будут усиливаться.
"Придется гораздо больше бороться за существование – не России, а ваше личное", – отметил он.
Он подчеркнул, что это не угроза от него или Украины.
"Это – факты российской истории, которые вы хорошо знаете: когда Россия устает, происходят перемены", – резюмировал Зеленский.
Публикация письма совпала по времени с выступлением президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее Путин затронул тему применения ракетного комплекса "Орешник" и ситуации на фронте. Также он заявил, что Россия готова к миру с учетом обсуждавшихся ранее предложений.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свою очередь отметил, что потери в ходе конфликта не являются "абстрактными цифрами" и затрагивают десятки тысяч семей.
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