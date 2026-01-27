Следующие трехсторонние переговоры России, Украины и США состоятся в воскресенье, 1 февраля, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram. Эту же дату называл Axios со ссылкой на американского чиновника, встреча пройдет в Абу-Даби, передает BAQ.KZ со ссылкой на РБК.

Зеленский отметил, что дата пока предварительная и "будет хорошо, если удастся ускорить эту встречу". Он пообещал, что Украина будет "максимально подготовлена" по всем вопросам, которые предстоит обсудить и согласовать. По его словам, на прошедшей встрече обсуждались в основном вопросы "военного характера"

В Кремле 26 января сообщили, что продолжение трехсторонних переговоров намечено на следующую неделю, "впереди предстоит очень серьезная работа", но точных сроков пока нет.