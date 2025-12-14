Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящих встречах с представителями США и стран Европы по вопросам урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале в рамках визита в Германию, передаёт BAQ.KZ.

По словам украинского лидера, в ближайшие дни в Берлине запланирован ряд переговоров, включая встречи с представителями президента США Дональда Трампа, а также с европейскими партнёрами и лидерами ряда государств.

"Самое главное — будут встречи у меня с представителями президента Трампа, а также с нашими европейскими партнёрами относительно фундамента мира — политической договорённости о завершении войны", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что в настоящее время существует значительный шанс на достижение мирных договорённостей, при этом ключевым условием для Украины остаётся наличие надёжных гарантий безопасности, исключающих возможность повторной агрессии со стороны России.

Кроме того, Зеленский сообщил, что украинские правительственные чиновники продолжают переговоры с представителями США и Европейского союза, посвящённые вопросам послевоенного восстановления Украины.