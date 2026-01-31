Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевые и болезненные вопросы, в том числе территориальные, невозможно урегулировать без прямого контакта с президентом России, сообщает BAQ.kz.

Об этом он сказал в интервью Český rozhlas Plus.

По его словам, Украина открыта к переговорам в любом формате с участием России и США, а представители Европы могут подключиться на следующем этапе. Зеленский подчеркнул, что именно прямой диалог лидеров необходим для решения самых сложных пунктов мирного плана.

Глава государства также отметил, что Киев рассчитывает на гарантии безопасности со стороны США и стран Европы, однако соответствующие документы пока не утверждены парламентами. Кроме того, Украина ожидает международной поддержки в послевоенном восстановлении страны, подчеркнув, что без устойчивых гарантий безопасности инвесторы не будут готовы вкладываться в экономику.