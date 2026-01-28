Президент Украины Владимир Зеленский готов к прямым переговорам с Владимиром Путиным, если речь пойдет о решении двух принципиальных вопросов мирного процесса — территорий и контроля над Запорожской АЭС, сообщает BAQ.kz. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, именно эти темы остаются самыми болезненными и до сих пор неурегулированными. Все остальные элементы переговоров — параметры прекращения огня, механизмы контроля и верификации перемирия — уже обсуждаются на уровне рабочих переговорных команд.

Сибига подчеркнул, что возможная встреча Зеленского и Путина рассматривается как исключительный формат, предназначенный исключительно для политических решений высшего уровня. При этом Украина не видит необходимости в параллельных контактах между главами внешнеполитических ведомств: переговорный процесс уже структурирован, и дублирование треков нецелесообразно.

На фоне этих заявлений американские участники трехсторонних консультаций в Абу-Даби отмечают, что вероятность личной встречи лидеров Украины и России возросла. По оценке источников, успешное продолжение переговоров может открыть путь к прямому диалогу сторон на высшем уровне.