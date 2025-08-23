  • 23 Августа, 21:32

Зеленский: Гарантии безопасности для Украины могут быть представлены в ближайшие дни

Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с и.о. премьер-министра Нидерландов.

Сегодня, 20:21
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
РИА Новости Сегодня, 20:21
Сегодня, 20:21
135
Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что работа над архитектурой гарантий безопасности для страны выходит на финальный этап. Об этом он написал в соцсети Х после телефонного разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Диком Схоофом, передает BAQ.KZ.

Зеленский подчеркнул, что Россия не демонстрирует стремления к миру, поэтому необходимо усиливать давление, чтобы изменить её позицию. Он также отметил важность проведения встречи на высшем уровне для обсуждения ключевых вопросов.

По его словам, украинские, американские и европейские специалисты уже завершают подготовку соответствующих наработок.

"Все проекты будут готовы в ближайшие дни. Мы также говорили о том, как Нидерланды могут расширить свою вовлеченность и помочь в обеспечении безопасности", — отметил президент.

Кроме того, лидеры обсудили совместные инициативы в сфере оборонной промышленности. Зеленский анонсировал новые договорённости и предстоящую встречу с нидерландской стороной.

Самое читаемое

Наверх