Зеленский готов к переговорам с Путиным вне Москвы
Сегодня 2026, 05:32
Фото: Pixabay.com
Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в любом месте, за исключением Москвы. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает BAQ.KZ со ссылкой на украинские СМИ.
По его словам, украинская сторона рассматривает различные площадки для переговоров, однако формат встречи в Москве считает неприемлемым.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер готов провести переговоры с Зеленским именно в Москве.
В то же время Зеленский ранее неоднократно подчеркивал, что поддерживает идею личной встречи, но на нейтральной территории. В качестве возможных площадок назывались США, а также страны Ближнего Востока или Европы.
