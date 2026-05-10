Зеленский готов к переговорам с Путиным вне Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в любом месте, за исключением Москвы. Об этом сообщил советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает BAQ.KZ со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, украинская сторона рассматривает различные площадки для переговоров, однако формат встречи в Москве считает неприемлемым.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер готов провести переговоры с Зеленским именно в Москве.

В то же время Зеленский ранее неоднократно подчеркивал, что поддерживает идею личной встречи, но на нейтральной территории. В качестве возможных площадок назывались США, а также страны Ближнего Востока или Европы.