Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье прибыл в Брюссель, где провёл встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. Уже в понедельник он отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. К нему присоединятся лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и Финляндии, а также генсек НАТО Марк Рютте.

Визит Зеленского и европейских союзников в США последует сразу после переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. По данным СМИ, российский лидер вновь озвучил жёсткие условия, включая отказ Украины от Донбасса и невступление в НАТО. В ответ Трамп заявил, что не намерен добиваться временного перемирия, а хочет заключить "постоянное мирное соглашение".

Зеленский подчеркнул, что мир возможен только через прямой диалог Киева, Москвы и Вашингтона, и предупредил: если Россия продолжит отказываться от таких переговоров, Запад должен усилить санкции. При этом украинский лидер настаивает на гарантиях безопасности, которые должны работать "как Пятая статья НАТО".

Европейские лидеры также намерены убедить Трампа не идти на уступки Путину.

Проявить слабость по отношению к России сейчас значит создать почву для будущих конфликтов, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако Белый дом пока осторожен: госсекретарь США Марко Рубио отметил, что введение новых санкций против Москвы сейчас может сорвать переговорный процесс.