Зеленский и Трамп обсудят план урегулирования конфликта с Россией на следующей неделе
Несколько европейских стран выступили против.
Сегодня, 23:32
23Фото: Pixabay.com
Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп проведут на следующей неделе переговоры, в ходе которых обсудят возможный план урегулирования конфликта с Россией, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sky News.
Перед встречей с американским лидером Зеленский проведёт консультации с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.
По данным телеканала, предложенный план вызывает серьёзные разногласия в Европе — на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе он подвергся резкой критике. Против особенно активно выступили Польша, Италия, Франция, Литва и Германия.
