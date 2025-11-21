  • 21 Ноября, 23:38

Зеленский и Трамп обсудят план урегулирования конфликта с Россией на следующей неделе

Несколько европейских стран выступили против.

Сегодня, 23:32
Pixabay.com Сегодня, 23:32
Сегодня, 23:32
23
Фото: Pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп проведут на следующей неделе переговоры, в ходе которых обсудят возможный план урегулирования конфликта с Россией, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sky News.

Перед встречей с американским лидером Зеленский проведёт консультации с лидерами Великобритании, Франции, Италии и Германии.

По данным телеканала, предложенный план вызывает серьёзные разногласия в Европе — на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе он подвергся резкой критике. Против особенно активно выступили Польша, Италия, Франция, Литва и Германия.

