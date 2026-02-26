Зеленский наградил энергетиков ДТЭК за поддержку энергосистемы в условиях войны
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами двух сотрудников компании ДТЭК за вклад в обеспечение стабильной работы энергосистемы во время войны.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами двух сотрудников компании ДТЭК за вклад в обеспечение стабильной работы энергосистемы во время войны, сообщает BAQ.kz со ссылкой на УНИАН.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
В указе подчеркивается, что энергетики награждены за значительный вклад в развитие и функционирование энергетического комплекса в условиях военного положения, а также за добросовестное выполнение профессионального долга.
Орденом «За заслуги» III степени награжден электрослесарь Михаил Гривнак. Медаль «За труд и доблесть» получил старший мастер Владимир Чернега.
Ранее Зеленский уже отметил государственными наградами восемь сотрудников ДТЭК за вклад в поддержание устойчивости энергосистемы страны.
