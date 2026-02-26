  • Главная
  • Новости
  • Зеленский наградил энергетиков ДТЭК за поддержку энергосистемы в условиях войны

Зеленский наградил энергетиков ДТЭК за поддержку энергосистемы в условиях войны

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами двух сотрудников компании ДТЭК за вклад в обеспечение стабильной работы энергосистемы во время войны.

Вчера 2026, 23:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
УНИАН Вчера 2026, 23:49
Вчера 2026, 23:49
116
Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами двух сотрудников компании ДТЭК за вклад в обеспечение стабильной работы энергосистемы во время войны, сообщает BAQ.kz со ссылкой на УНИАН.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В указе подчеркивается, что энергетики награждены за значительный вклад в развитие и функционирование энергетического комплекса в условиях военного положения, а также за добросовестное выполнение профессионального долга.

Орденом «За заслуги» III степени награжден электрослесарь Михаил Гривнак. Медаль «За труд и доблесть» получил старший мастер Владимир Чернега.

Ранее Зеленский уже отметил государственными наградами восемь сотрудников ДТЭК за вклад в поддержание устойчивости энергосистемы страны.

Самое читаемое

Наверх