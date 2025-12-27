Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой планируется обсудить вопросы гарантий безопасности для Украины, а также ряд чувствительных тем, включая территориальные вопросы и ситуацию вокруг Запорожской АЭС, передаёт BAQ.KZ.

Об этом Зеленский заявил в комментарии украинским СМИ.

"У нас широкая повестка. Встреча, как ожидается, состоится в воскресенье во Флориде. Мы будем обсуждать документы, касающиеся гарантий безопасности", — отметил глава государства.

По словам Зеленского, договорённость о встрече на высшем уровне была достигнута после очередных контактов с американской стороной. С докладом выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

"Мы не теряем ни дня. Достигнута договорённость о встрече с президентом Трампом в ближайшее время. Многие решения могут быть приняты до Нового года", — подчеркнул Зеленский.

Ранее издание Kyiv Post со ссылкой на источники сообщило, что при сохранении текущих договорённостей визит президента Украины в США может состояться 28 декабря, а встреча — пройти во Флориде.