Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести мирный план на всенародный референдум после его предварительного согласования ключевыми международными участниками, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.

По словам главы государства, речь идёт о 20-пунктном мирном плане, который на первом этапе должны согласовать и подписать Украина, США, Россия и страны Европы. Лишь после этого документ может быть представлен на референдум. Зеленский отметил, что для проведения голосования также необходимо прекращение огня как минимум на 60 дней.

Президент Украины подчеркнул, что готов к прямым переговорам с Россией по параметрам мирного плана, однако такие контакты возможны только после его одобрения президентом США Дональд Трамп и лидерами европейских государств.

Как сообщил Зеленский, в нынешней редакции проект мирного соглашения предусматривает предоставление Соединёнными Штатами гарантий безопасности Украине сроком на 15 лет. При этом украинская сторона обратилась к американскому президенту с просьбой рассмотреть возможность расширения этих гарантий до 50 лет.

Зеленский добавил, что дальнейшее продвижение мирной инициативы будет зависеть от позиции международных партнёров и выполнения условий, необходимых для запуска переговорного процесса и подготовки референдума.