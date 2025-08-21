Зеленский назвал возможные места встречи с Путиным
Будапешт в качества площадки он назвал "спорным".
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с главой России Владимиром Путиным должны пройти в нейтральной части Европы, Киев не возражает против встречи, например, в Швейцарии, Австрии или Турции, его слова приводит УНИАН, передает BAQ.KZ.
Возможность саммита в Москве Зеленский исключил.
По данным AFP, Путин предложил президенту США Дональду Трампу во время беседы организовать встречу с Зеленским в Москве, но украинский президент, находившийся в этот момент в Белом доме, отказался.
Будапешт в качества площадки он назвал "спорным", поскольку Венгрия выступала против поддержки Украины.
О том, что "Я не говорю, что политика Орбана была против Украины. Но против поддержки Украины", — отметил президент, его слова цитирует РБК-Украина.
О том, что встреча может состояться в Венгрии, ранее сообщал Reuters cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Самое читаемое
- Казахстанцы сравнили зарплаты с другими странами и потребовали поднять МЗП
- Трагедия в Урджаре: погибшие дети были в гостях у бабушки
- Миллиарды уходят в республику: почему Усть-Каменогорск застрял в советском облике
- Блогер Аксултан Калиев принёс публичные извинения родителям детей с ДЦП
- Перевозка чужой посылки обернулась уголовным делом для казахстанца