Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом не смог добиться договоренностей по вопросам гарантий безопасности и послевоенного восстановления экономики страны, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Financial Times.

По данным источников издания, стороны так и не завершили согласование документов, которые накануне саммита обсуждали представители США и Украины, и в итоге они не были подписаны. Как отмечает FT, Зеленский пытался убедить Трампа взять на себя дополнительные обязательства по поддержке Украины, однако президент США покинул Давос после часовой встречи, не заключив каких-либо соглашений.

Издание характеризует переговоры как неудачные для украинской стороны. При этом сам Зеленский публично заявил, что документы по завершению войны "практически готовы", а состоявшийся диалог с Трампом назвал продуктивным.