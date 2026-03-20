Зеленский объявил дату следующих переговоров Украины и США
Киев рассчитывает на возобновление переговорного процесса и продвижение к завершению войны.
Сегодня 2026, 04:39
137Фото: Pixabay.com
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящей встрече украинской и американской делегаций, посвящённой вопросам урегулирования конфликта, передает BAQ.KZ.
По его словам, переговоры запланированы на 21 марта и пройдут на территории США. Украинская делегация уже направляется на встречу с американскими переговорщиками.
В состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы офиса Сергей Кислица, а также народный депутат Давид Арахамия.
Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на возобновление переговорного процесса и продвижение к завершению войны.
«Необходимо завершать паузу в переговорах. Есть сигналы от американской стороны о готовности продолжить работу в существующих форматах для окончания войны России против Украины», — подчеркнул он.
