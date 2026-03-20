Президент Украины Владимир Зеленский заявил о предстоящей встрече украинской и американской делегаций, посвящённой вопросам урегулирования конфликта, передает BAQ.KZ.

По его словам, переговоры запланированы на 21 марта и пройдут на территории США. Украинская делегация уже направляется на встречу с американскими переговорщиками.

В состав делегации вошли секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, первый заместитель главы офиса Сергей Кислица, а также народный депутат Давид Арахамия.

Зеленский отметил, что Киев рассчитывает на возобновление переговорного процесса и продвижение к завершению войны.