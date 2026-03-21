На запланированной украинско-американской двусторонней встрече в Соединенных Штатах будет рассмотрен весь комплекс вопросов, связанных с переговорами, безопасностью и дальнейшей поддержкой Киева, передает BAQ.KZ.

Как написал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X, одной из главных тем станет подготовка к возможной трехсторонней встрече с российской стороной. Украина рассчитывает получить от американских партнеров четкие сроки ее проведения или хотя бы ориентировочные даты. Он отметил, что на эти планы влияет ситуация на Ближнем Востоке, однако, по мнению Киева, необходима большая ясность.

Кроме того, украинский лидер подчеркнул важность продолжения тесной координации с США на фоне решения Вашингтона смягчить ограничения в отношении российской энергетики. По его оценке, это создает дополнительные риски, поскольку увеличивает доходы России и, соответственно, ее возможности на фронте.

Зеленский также сообщил, что в ходе встречи будет продолжена работа над двусторонними документами, касающимися прекращения войны, будущих гарантий безопасности и восстановления Украины. Переговорная команда, по его словам, намерена уточнить конкретные параметры этих документов.

Среди практических вопросов, которые украинская сторона намерена обсудить в США, Зеленский выделил статус документов, дальнейшие параметры продолжения трехстороннего переговорного формата, инициативу PURL, через которую Киев закупает ракеты для систем Patriot, а также продолжение соответствующей программы и сделку по дронам.