Зеленский посетит Великобританию 17 марта
Великобритания подчеркивает важность продолжения поддержки Украины.
Сегодня 2026, 00:17
Сегодня 2026, 00:17Сегодня 2026, 00:17
145Фото: Pixabay.com
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 17 марта, посетит Великобританию, передает BAQ.KZ со ссылкой на Sky News.
Данную информацию подтвердил министр обороны Королевства Джон Хили.
"Завтра мы будем рады приветствовать президента Зеленского в нашей стране", - сказал он в парламенте.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что скоро встретится с Зеленским, подчеркнув важность продолжения поддержки Украины.
Подробности намеченных встреч пока не раскрываются.
Самое читаемое
- 86,7% казахстанцев поддержали новую Конституцию – опубликованы экзитполы
- Когда заканчивается Рамадан 2026 и когда наступит Ораза айт
- Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев
- Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив
- Наблюдатель СНГ рассказал о необычном событии у избирательного участка