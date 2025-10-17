Президент Украины Владимир Зеленский вечером 16 октября прибыл в Вашингтон, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Deutsche Welle. Самолёт украинского лидера приземлился на авиабазе Эндрюс. Визит обещает быть насыщенным — Зеленский намерен провести переговоры с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а затем встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

В своём Telegram Зеленский сообщил, что ключевой темой переговоров станет укрепление противовоздушной обороны Украины.

Сейчас, когда Россия делает ставку на террор против нашей энергетики, мы работаем над устойчивостью Украины, — отметил он.

Главное внимание приковано к возможным поставкам крылатых ракет Tomahawk. Трамп ранее заявлял, что рассматривает возможность передачи Киеву этих дальнобойных систем — с радиусом действия до 2500 километров. Зеленский в ответ подчеркнул, что Украина будет использовать их исключительно против военных целей. Украинские эксперты считают, что Tomahawk могли бы изменить баланс сил, позволив ВСУ поражать оборонные объекты в глубине России. Однако западные аналитики, в частности экс-посол США в Киеве Джон Хёрбст, полагают, что поставки скорее станут сигналом Москве и подтолкнут Кремль к переговорам.

Тем временем в Вашингтоне активно обсуждают возможную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным Белого дома, лидеры провели двухчасовой телефонный разговор и договорились о личной встрече в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил готовность принять переговоры. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин в разговоре с Трампом предупредил: передача Украине Tomahawk "не изменит ситуацию на фронте, но нанесёт ущерб отношениям между Москвой и Вашингтоном".