Зеленский пригрозил Москве блэкаутом
Ранее он попросил у США ракеты Tomahawk.
Украина готова зеркально ответить России в случае попытки обесточить страну, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге в Киеве 27 сентября.
Если угрожают блэкаутом столице Украины, то в Кремле должны знать: блэкаут будет и в столице России, — подчеркнул президент, добавив, что этот вопрос он обсуждал с Дональдом Трампом во время встречи в Нью-Йорке.
Зеленский отметил, что ответ должен быть не только риторическим, но и "на поле боя".
При этом глава государства подтвердил: израильский комплекс Patriot уже месяц работает в Украине, а осенью Киев получит ещё две системы. Кроме того, как сообщила The Telegraph, в кулуарах Генассамблеи ООН Зеленский просил у Трампа крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. По его словам, именно они могли бы "убедить Путина сесть за стол переговоров".
