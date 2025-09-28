Украина готова зеркально ответить России в случае попытки обесточить страну, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом заявил Владимир Зеленский на брифинге в Киеве 27 сентября.

Если угрожают блэкаутом столице Украины, то в Кремле должны знать: блэкаут будет и в столице России, — подчеркнул президент, добавив, что этот вопрос он обсуждал с Дональдом Трампом во время встречи в Нью-Йорке.

Зеленский отметил, что ответ должен быть не только риторическим, но и "на поле боя".

При этом глава государства подтвердил: израильский комплекс Patriot уже месяц работает в Украине, а осенью Киев получит ещё две системы. Кроме того, как сообщила The Telegraph, в кулуарах Генассамблеи ООН Зеленский просил у Трампа крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. По его словам, именно они могли бы "убедить Путина сесть за стол переговоров".