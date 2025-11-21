Зеленский прокомментировал план Трампа по Украине
Что обсудили на закрытой встрече по мирному плану.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи с представителями США Украина намерена продолжать работу над проработкой возможного плана мирного урегулирования, избегая резких высказываний и политических обострений, передает BAQ.KZ.со ссылкой на EA Daily.
По его словам, диалог с американской стороной касался деталей и перспектив будущих решений, которые могут быть вынесены на обсуждение в ближайшее время.
В официальном сообщении в его телеграм-канале подчеркивается сдержанная позиция Киева.
"Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу", — говорится в сообщении.
Зеленский отметил, что состоялся серьезный разговор, в ходе которого стороны обсудили возможные шаги для продвижения процесса урегулирования конфликта.
Президент также сообщил, что по итогам переговоров ожидаются новые решения, о которых он намерен рассказать позднее. По словам Зеленского, эти инициативы связаны с дальнейшей координацией действий и уточнением предложений, которые готовят украинская сторона и ее партнёры.
