Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи с представителями США Украина намерена продолжать работу над проработкой возможного плана мирного урегулирования, избегая резких высказываний и политических обострений, передает BAQ.KZ.со ссылкой на EA Daily.

По его словам, диалог с американской стороной касался деталей и перспектив будущих решений, которые могут быть вынесены на обсуждение в ближайшее время.

В официальном сообщении в его телеграм-канале подчеркивается сдержанная позиция Киева.

"Мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу", — говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что состоялся серьезный разговор, в ходе которого стороны обсудили возможные шаги для продвижения процесса урегулирования конфликта.

Президент также сообщил, что по итогам переговоров ожидаются новые решения, о которых он намерен рассказать позднее. По словам Зеленского, эти инициативы связаны с дальнейшей координацией действий и уточнением предложений, которые готовят украинская сторона и ее партнёры.