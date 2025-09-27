Президент Украины Владимир Зеленский в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой поставить Киеву крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Telegraph. По данным издания, Зеленский заявил, что такие ракеты "помогут убедить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров". Источники описали встречу президентов как "крайне позитивную", однако реакцию Трампа на саму просьбу они не уточнили.

В интервью Axios украинский лидер подтвердил, что обсуждал с Трампом "новую систему вооружений", которая, по его словам, способна изменить ход переговорного процесса. Трамп якобы ответил: "Мы будем над этим работать".

Ранее экс-президент США Джо Байден отклонял аналогичную просьбу Киева, сочтя поставку Tomahawk слишком рискованной из-за их дальности — до 5,5 тысячи километров в зависимости от модификации. Для сравнения: ракеты ATACMS, которые США передали Украине в 2024 году, поражают цели лишь на расстоянии до 300 км. The Washington Post в июле сообщала, что Трамп уже рассматривал возможность передачи Киеву Tomahawk, но тогда они не вошли в список поставляемого вооружения.

По словам госсекретаря США Марка Рубио, в последнее время риторика Трампа в отношении Украины "изменяется в позитивную сторону". Он отметил, что президент США "очень зол" на Владимира Путина за отказ откликнуться на его инициативы по прекращению войны.