Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американской делегацией, в состав которой вошли министр армии США Дэн Дрисколл и несколько высокопоставленных генералов, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, переговоры проходили в узком формате и были посвящены вопросам оборонного сотрудничества и военной поддержки.

Отмечается, что вскоре состоится ещё одна встреча — уже в расширенном составе. В обсуждении примут участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и другие представители украинского руководства.

Визит американской делегации рассматривается как часть усилий по углублению стратегического партнёрства между Киевом и Вашингтоном.