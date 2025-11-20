Зеленский провёл переговоры с представителями Пентагона
Переговоры были посвящены вопросам оборонного сотрудничества.
Сегодня, 22:14
85Фото: Pixabay.com
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американской делегацией, в состав которой вошли министр армии США Дэн Дрисколл и несколько высокопоставленных генералов, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник, переговоры проходили в узком формате и были посвящены вопросам оборонного сотрудничества и военной поддержки.
Отмечается, что вскоре состоится ещё одна встреча — уже в расширенном составе. В обсуждении примут участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и другие представители украинского руководства.
Визит американской делегации рассматривается как часть усилий по углублению стратегического партнёрства между Киевом и Вашингтоном.
