  • 25 Января, 17:53

Зеленский считает основной целью российских ударов энергетику Украины

Сегодня, 16:35
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
125
Фото: Pixabay.com

Энергетика, критическая инфраструктура и жилые дома в Украине стали основными мишенями российских ударов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, передаёт BAQ.KZ.

"Только за эту неделю российские войска выпустили более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет разных типов. Каждый массированный удар России может стать разрушительным", - уточнил он.

В связи с этим украинский лидер снова подчеркнул необходимость наращивания числа ракет для систем ПВО.

"Мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", - отметил Зеленский.

Отметим, что сегодня Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс, где началась его встреча с литовским коллегой Гитанасом Науседой.

"Сегодня в Вильнюсе координируемся с нашими партнерами в регионе – Литвой и Польшей. Работаем с каждым лидером, чтобы усилить Украину. Все должны четко осознавать, какая угроза исходит от России, и именно наши народы понимают это лучше всего. Спасибо всем, кто помогает нам стоять крепко", - подытожил он.

Самое читаемое

Наверх