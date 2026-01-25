Энергетика, критическая инфраструктура и жилые дома в Украине стали основными мишенями российских ударов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале, передаёт BAQ.KZ.

"Только за эту неделю российские войска выпустили более 1700 ударных дронов, более 1380 управляемых авиационных бомб и 69 ракет разных типов. Каждый массированный удар России может стать разрушительным", - уточнил он.

В связи с этим украинский лидер снова подчеркнул необходимость наращивания числа ракет для систем ПВО.

"Мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", - отметил Зеленский.

Отметим, что сегодня Зеленский прибыл с визитом в Вильнюс, где началась его встреча с литовским коллегой Гитанасом Науседой.