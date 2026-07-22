Зеленский сменил главкома ВСУ после массовых протестов

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженными силами страны. Вместо генерала Александра Сырского этот пост занял генерал-майор Михаил Драпатый. Решение было принято после нескольких дней массовых протестов, участники которых требовали кадровых изменений в военном руководстве.

Объявляя о назначении, Зеленский поблагодарил Сырского за руководство армией и отметил его роль в обороне Киева, Харьковской операции и боях в Курской области. При этом президент сообщил, что после консультаций с командованием было принято решение реформировать структуру Генерального штаба. Новым главкомом стал Михаил Драпатый, ранее командовавший Объединенными силами ВСУ. Он считается представителем нового поколения украинских военачальников и пользуется поддержкой части военных и общественности.

Одновременно Зеленский сообщил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову, увольнение которого стало причиной политического кризиса и протестов, «достойную должность» в органах власти, связанную с развитием технологического направления государства. Пока неизвестно, согласился ли Федоров на это предложение.