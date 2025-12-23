Украина совместно с Европейским союзом и Соединёнными Штатами подготовила базовый пакет документов, необходимый для завершения войны с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с дипломатами, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на украинские СМИ.

Зеленский отметил, что в настоящее время продолжается активный дипломатический процесс, а украинская переговорная группа возвращается из Майами.

По его словам, на данном этапе подготовлены первые драфты плана, который включает около 20 пунктов. Президент подчеркнул, что документ пока не является идеальным и требует доработки, однако основа для дальнейших переговоров уже сформирована.

Зеленский также сообщил о разработке рамочного документа о гарантиях безопасности между Украиной, Европой и США, а также отдельного двустороннего соглашения о гарантиях безопасности со стороны Соединённых Штатов. Этот документ, по его словам, должен быть рассмотрен Конгрессом США с закрытыми приложениями.

Кроме того, подготовлен первый проект договора о восстановлении Украины, включающий экономическую стратегию страны. Президент отметил, что базовый блок документов готов, однако остаются спорные вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения и согласования.