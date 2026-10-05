Зеленский: США хотят провести переговоры России и Украины до конца октября

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США рассчитывают провести новую трехстороннюю встречу с участием России и Украины до конца октября. По его словам, Вашингтон уже контактирует с Киевом и Москвой по вопросу подготовки переговоров.

В субботу Зеленский также обсудил с американской стороной организацию встречи и подтвердил готовность Украины принять в ней участие. Пока речь идет о переговорах на уровне экспертов. Место проведения встречи еще не определено.

Киев готов рассмотреть ОАЭ или другую страну, которую предложит американская сторона.