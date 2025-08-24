Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы с Россией
Нужно обеспечить устойчивый и продолжительный мир, заявил украинский лидер.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня независимости республики, опубликованном в его телеграм-канале, заявил, что Киев больше никогда в истории будет принужден к стыду, который русские называют компромиссом, передает BAQ.KZ.
"Украину слышат, с ней считаются, к ней прислушиваются. Ее место – за столом, ей не говорят: "Подождите за дверью". Ей говорят: "Решать только вам". США и Европа согласны с тем, что Украина еще не победила, но уже точно не проигрывает", - сказал Президент Украины.
Он отметил, что по итогам конфликта с Россией нужно обеспечить устойчивый и продолжительный мир, который Киев получит вместе с гарантиями безопасности.
"Украина не просит, она предлагает. Союзничество и партнерство. Лучшую армию в Европе. Передовые оборонные технологии. Опыт стойкости. Мы говорим: Нам нужен ЕС. Да. Но мы нужны ему не меньше. И это признают все. И такой признают Украину. Не бедной родственницей, а сильным союзником", - заявил украинский лидер.
Самое читаемое
- Около 600 рабочих мест создадут на откормочной площадке в Туркестанской области
- Под рельсами поезда погибла целая отара овец в Акмолинской области
- Гражданина Нигерии два раза пытались выдворить из Казахстана: он игнорирует суд
- Казахстанский военный оркестр покорил публику на Красной площади в Москве
- Найдут ли компромисс Трамп, Путин и Зеленский, и как это повлияет на страны ЦА