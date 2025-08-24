Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня независимости республики, опубликованном в его телеграм-канале, заявил, что Киев больше никогда в истории будет принужден к стыду, который русские называют компромиссом, передает BAQ.KZ.

"Украину слышат, с ней считаются, к ней прислушиваются. Ее место – за столом, ей не говорят: "Подождите за дверью". Ей говорят: "Решать только вам". США и Европа согласны с тем, что Украина еще не победила, но уже точно не проигрывает", - сказал Президент Украины.

Он отметил, что по итогам конфликта с Россией нужно обеспечить устойчивый и продолжительный мир, который Киев получит вместе с гарантиями безопасности.