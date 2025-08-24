  • 24 Августа, 14:28

Зеленский: Украина не пойдет на компромиссы с Россией

Нужно обеспечить устойчивый и продолжительный мир, заявил украинский лидер.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня независимости республики, опубликованном в его телеграм-канале, заявил, что Киев больше никогда в истории будет принужден к стыду, который русские называют компромиссом, передает BAQ.KZ.

"Украину слышат, с ней считаются, к ней прислушиваются. Ее место – за столом, ей не говорят: "Подождите за дверью". Ей говорят: "Решать только вам".  США и Европа согласны с тем, что Украина еще не победила, но уже точно не проигрывает", - сказал Президент Украины.

Он отметил, что по итогам конфликта с Россией нужно обеспечить устойчивый и продолжительный мир, который Киев получит вместе с гарантиями безопасности.

"Украина не просит, она предлагает. Союзничество и партнерство. Лучшую армию в Европе. Передовые оборонные технологии. Опыт стойкости. Мы говорим: Нам нужен ЕС. Да. Но мы нужны ему не меньше. И это признают все. И такой признают Украину. Не бедной родственницей, а сильным союзником", - заявил украинский лидер.

