Зеленский в Берлине: переговоры о мире и гарантиях безопасности для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 15 декабря провёл в Берлине переговоры с представителями США и Европы о прекращении войны с Россией, передает BAQ.KZ cо ссылкой на DW. Прорыва достичь не удалось, но стороны обсудили планы послевоенного восстановления и меры по обеспечению безопасности Украины. Самым болезненным вопросом остаётся судьба территорий Донбасса, на которые Москва претендует, и на которых Киев отказывается делать уступки.
На фоне переговоров прошёл Германо-украинский бизнес-форум, где подтвердили, что немецкие компании остаются на украинском рынке, а сотрудничество расширяется: с 2026 года в Германии будут производиться украинские беспилотники. При этом разногласия с США сохранились — Вашингтон настаивает на территориальных уступках, Киев их не принимает.
Важным результатом стало обсуждение гарантий безопасности для Украины. США представили конкретные предложения, детали которых пока не раскрываются, а канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что реальные шансы на мир есть, но они пока "ещё маленькие". Окончательных решений по ключевым вопросам пока нет, переговоры будут продолжены.
