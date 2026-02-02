Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов к реальным действиям ради завершения войны, сообщает BAQ.kz.

Украина считает возможным достижение справедливого и устойчивого мира и готова предпринять для этого конкретные шаги. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам совещания с переговорной командой перед новым раундом международных встреч.

По его словам, полностью подготовлен двусторонний документ о гарантиях безопасности с США. Украинская делегация также проведет отдельные переговоры с американской стороной и рассчитывает на дальнейшую поддержку в вопросах деэскалации, восстановления и экономического развития.

Зеленский отметил, что меры по снижению напряженности, начавшие действовать на прошлой неделе, способствуют росту доверия к переговорному процессу.

"Войну нужно заканчивать", — подчеркнул он.

Очередной раунд трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России запланирован на 4–5 февраля в Абу-Даби.