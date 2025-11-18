Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите в Турцию, целью которого является активизация мирных переговоров с Российской Федерацией и возобновление обмена военнопленными, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Об этом он написал в своих социальных сетях 18 ноября.

По словам украинского лидера, Анкара станет следующей точкой его дипломатического турне. "Завтра — встречи в Турции. Готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны — первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы возобновить обмен и возвращение пленных", — подчеркнул Зеленский.

Параллельно источники в Турции сообщили агентству Reuters, что спецпредставитель США Стив Уиткофф 19 ноября также прибудет в страну и примет участие в запланированных переговорах с украинским лидером. AFP уточняет, что Зеленский встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В Москве заявили, что не располагают информацией о каких-либо инициативах Киева на этот счет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что российская сторона не получала "никакой информации из Киева" и что представителей России в Турции в дни визита Зеленского не будет.

Турция с первых месяцев войны выступает посредником в переговорах между сторонами. Делегации России и Украины уже проводили несколько раундов встреч в Стамбуле. В результате было согласовано несколько обменов пленными, однако добиться прогресса в направлении перемирия не удалось. Последний обмен состоялся в начале октября, когда Москва и Киев обменяли по 185 человек.

Украинская сторона не раз заявляла, что Россия выдвигает неприемлемые условия для прекращения войны. Киеве подчёркивали, что Москва требует передачи дополнительных территорий и фактической капитуляции. На фоне продолжающихся ударов по украинской энергосистеме и внутреннего коррупционного скандала Зеленский совершает поездки по Европе, чтобы укрепить международную поддержку. 18 ноября он должен встретиться с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Накануне украинский лидер подписал соглашение с Францией о приобретении до 100 истребителей и другой техники, включая дроны.

11 ноября заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица объявил о приостановке мирных переговоров с Россией из-за отсутствия прогресса. "В условиях диктатуры (в России — Ред.) невозможно вести плодотворные дискуссии с переговорными группами, представляющими диктатора. У них очень жесткий мандат, и они должны отстаивать ту позицию, которую им велели", — объяснил Кислица.

Тем не менее 16 ноября в Киеве заявили о возобновлении непрямых переговоров по вопросам обмена пленными. Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что речь идет о возвращении к "стамбульским договоренностям" при посредничестве Турции и ОАЭ. "В ближайшее время пройдут технические консультации. Они должны закрепить все процедурные и организационные моменты", — отметил Умеров.