Зеленский заявил о подготовке исторического соглашения с Францией

Документ предусматривает значительное укрепление боевой авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке исторического соглашения с Францией, направленного на усиление обороноспособности страны. Об этом он заявил в утреннем обращении в своём Телеграм-канале, передаёт BAQ.KZ.

По словам украинского лидера, документ предусматривает значительное укрепление боевой авиации, систем защиты неба и других оборонных возможностей. Подписание соглашения запланировано на понедельник в рамках предстоящего визита.

Зеленский также анонсировал поездку в Испанию, которая намечена на вторник. Цель визита – углубление партнёрства в сфере противовоздушной обороны и расширение помощи по восстановлению украинских сил после российских ударов.

"Самые главные приоритеты для нас сегодня – ПВО, системы, ракеты. И мы после каждого российского удара обеспечиваем восстановление наших сил. Это непросто, но мы это делаем. Также — наша устойчивость, наша подготовка к зиме", — отметил президент, выразив надежду на результативность предстоящих переговоров.

