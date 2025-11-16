Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке исторического соглашения с Францией, направленного на усиление обороноспособности страны. Об этом он заявил в утреннем обращении в своём Телеграм-канале, передаёт BAQ.KZ.

По словам украинского лидера, документ предусматривает значительное укрепление боевой авиации, систем защиты неба и других оборонных возможностей. Подписание соглашения запланировано на понедельник в рамках предстоящего визита.

Зеленский также анонсировал поездку в Испанию, которая намечена на вторник. Цель визита – углубление партнёрства в сфере противовоздушной обороны и расширение помощи по восстановлению украинских сил после российских ударов.