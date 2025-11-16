Зеленский заявил о подготовке исторического соглашения с Францией
Документ предусматривает значительное укрепление боевой авиации.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке исторического соглашения с Францией, направленного на усиление обороноспособности страны. Об этом он заявил в утреннем обращении в своём Телеграм-канале, передаёт BAQ.KZ.
По словам украинского лидера, документ предусматривает значительное укрепление боевой авиации, систем защиты неба и других оборонных возможностей. Подписание соглашения запланировано на понедельник в рамках предстоящего визита.
Зеленский также анонсировал поездку в Испанию, которая намечена на вторник. Цель визита – углубление партнёрства в сфере противовоздушной обороны и расширение помощи по восстановлению украинских сил после российских ударов.
"Самые главные приоритеты для нас сегодня – ПВО, системы, ракеты. И мы после каждого российского удара обеспечиваем восстановление наших сил. Это непросто, но мы это делаем. Также — наша устойчивость, наша подготовка к зиме", — отметил президент, выразив надежду на результативность предстоящих переговоров.
