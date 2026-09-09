Зеленую энергию из Казахстана планируют поставлять в Европу
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Коридор зеленой энергетики Центральная Азия – Азербайджан - Европа перешел в фазу практической реализации. Об этом на бизнес-саммите «Go Net Zero - Центральная Азия и Каспий» сообщил директор департамента по возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики Турар Алимжан, передает BAQ.KZ.
Проект предполагает прокладку кабеля по дну Каспийского моря от Центральной Азии до Азербайджана и далее по дну Черного моря в Европу. Межправительственное соглашение Казахстан, Азербайджан и Узбекистан подписали в ноябре 2024 года в Баку, Токаев ратифицировал его в апреле 2026 года.
Три страны синхронизируют усилия по формированию новой энергетической модели, где возобновляемая генерация, системы накопления и низкоуглеродные технологии становятся основой промышленного суверенитета.
Внутри страны идет своя подготовка.
Мы идем к этой цели системно. Закон о системах накопления энергии уже находится на рассмотрении, и это один из наших стратегических приоритетов. Параллельно разрабатывается концепция развития зеленой энергетики на долгосрочную перспективу, - сказал Алимжан.
По утвержденному Плану мероприятий по развитию электроэнергетической отрасли до 2035 года в Казахстане предусмотрена реализация не менее 8,4 ГВт установленной мощности объектов возобновляемой энергетики.
Для устойчивой и независимой энергосистемы, по оценке министерства, необходимы модернизация сетей, внедрение систем накопления энергии, совершенствование регуляторных механизмов и синхронизация подходов с международными климатическими стандартами.
Дальнейшее развитие низкоуглеродной энергетики требует консолидации усилий стран региона, обмена опытом и согласованных подходов, - отметил Алимжан.
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