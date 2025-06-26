В соцсетях распространилось видео, снятое на улицах Актобе, где женщина в спецодежде опрыскивает деревья неизвестной жидкостью. Автор ролика предположил, что это "косметическая покраска" к визиту Президента РК, передает BAQ.KZ.

Пользователи предположили, что деревья подкрашивали в зелёный ради визуального эффекта, а работы ведутся исключительно ради "показухи".

В комментарии к публикации утверждается:

"Аким города Бекет Азамат долгое время был неактивен, но перед визитом главы государства в городе внезапно начали “красить деревья” и стелить асфальт. Такое ощущение, что аким работает не для народа".

Однако в акимате города официально опровергли слухи, назвав их необоснованными домыслами.

"Распространяемая в соцсетях информация о покраске деревьев не соответствует действительности. Проводятся плановые работы по уходу за зелеными насаждениями в рамках утвержденного графика", — сообщили в акимате.

По данным специалистов ООИ "Inva Profi", в Актобе выполняется регулярная обработка деревьев и кустарников с применением иммуностимуляторов и фунгицидов, таких как Эпин, Циркон, Фундазол, Фитоспорин, а также хелатных удобрений. Работы включают также санитарную обрезку, рыхление почвы и прополку сорняков.