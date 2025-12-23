В столичном районе Сарыарка, где проживают более 351 тысячи человек, в 2025 году проведён масштабный комплекс работ по благоустройству, озеленению и обновлению городской инфраструктуры, передает BAQ.KZ со ссылкой на УВП.

В течение года в районе появилось шесть новых общественных пространств, обустроенных на месте снесённых гаражей, ветхих домов и пустырей. Общая площадь благоустройства превысила 18 тысяч квадратных метров. Все проекты разрабатывались с учётом предложений жителей близлежащих домов.

На пересечении улиц Алтынемел и Гёте, где ранее располагался жилой дом, создана безопасная и хорошо освещённая зона отдыха площадью более двух тысяч квадратных метров. Капитально обновлён сквер "Иллюзия" на пересечении улицы Ы. Дүкенұлы и проспекта Республики, площадь которого превышает 5,8 тысячи квадратных метров. Здесь появились новые пешеходные маршруты, современное освещение и элементы благоустройства, что сделало территорию более открытой и удобной для прогулок в любое время суток.

Новое общественное пространство обустроено по адресу проспект Республики, 7/1. Также приведены в порядок территории на месте пустырей по улицам Карасай батыра, 16 и Жамбыла, 8. Отдельное внимание уделено обновлению исторических улиц Гёте, А. Мамбетова и Ғұмара Қараша, где установлены современные опоры освещения и новая уличная мебель.

Одним из наиболее показательных примеров комплексного обновления городской среды стал участок проспекта Н. Тлендиева от улицы Коктал до моста по Астраханскому шоссе. Здесь работы велись одновременно по нескольким направлениям — благоустройство, озеленение и повышение комфорта пешеходной инфраструктуры. На разделительной полосе вместо брусчатки появился зелёный коридор. В рамках проекта высажено более 510 широколиственных вязов и свыше 44 тысяч декоративно-цветущих кустарников, что, по данным пресс-службы акимата района, способствует снижению уровня шума и пыли и улучшает микроклимат.

Обновление затронуло и площадь перед Филармония имени Еркегали Рахмадиева. Здесь приведены в порядок пешеходные зоны, уложены тактильные плиты и обеспечена безбарьерная среда. Территорию дополнили современной уличной мебелью, новыми опорами освещения, локальной системой полива и дополнительным озеленением.

В течение года в районе благоустроено 52 двора, из которых 36 — в рамках проекта "Бюджет народного участия". В общей сложности приведено в порядок более 20 тысяч квадратных метров дворовых пространств, где установлены детские игровые комплексы, спортивные площадки, зоны отдыха и дополнительное освещение. Кроме того, в 263 дворах проведены ремонтно-восстановительные работы с заменой малых архитектурных форм.

В акимате подчеркнули, что все решения принимались с учётом запросов самих жителей. В целом в 2025 году в Астане благоустроено 170 дворов и общественных пространств, работы охватили все районы города, включая жилые массивы, что стало частью системного обновления городской среды.