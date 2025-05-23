В Костанайской области завершён весенний этап масштабной посадки лесных культур: в рамках программы "Таза Қазақстан" на территории более 2 тысяч гектаров было высажено 14,4 миллиона сеянцев, передаёт BAQ.KZ.

Озеленение региона проводится в соответствии с поручением Президента и в рамках Комплексного плана воспроизводства лесов на 2021–2027 годы. В этом году в посадочных работах приняли участие 592 человека, 100 тракторов и 75 лесопосадочных машин. Работы проводились в оптимальные погодные условия, что, по оценке специалистов, обеспечит высокий уровень приживаемости деревьев.

Сеянцы хвойных и лиственных пород были высажены на территории лесных хозяйств по всей области. Проект направлен на восстановление природного баланса, борьбу с опустыниванием и улучшение качества воздуха.

Особым событием стала экологическая акция "Всеказахстанский день посадки леса", в которой приняли участие не только сотрудники лесхозов, но и волонтёры, школьники, представители предприятий и местные жители.

"Каждый саженец — это не просто дерево, это вклад в здоровье нашей земли и будущих поколений", — подчеркнули в управлении природных ресурсов Костанайской области.

Кампания продолжится осенью, а пока власти призывают граждан заботиться о зелёных зонах и активно участвовать в природоохранных инициативах.