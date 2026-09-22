Зелёный водород и британские инвестиции: о чём договорились Казахстан и Британия

Казахстан и Великобритания обсуждают расширение сотрудничества в энергетике, включая привлечение инвестиций и развитие проектов в сфере чистой энергетики. В Астане вице-министр энергетики Ерлан Акбаров встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Центральной Азии Томасом Алдердайсом.

Стороны обсудили взаимодействие с британским бизнесом, привлечение инвестиций и реализацию совместных энергетических проектов. Среди направлений — возобновляемая энергетика, гидроэнергетика, зелёный водород и другие проекты в сфере чистой энергетики.

Казахстан заинтересован в привлечении британского опыта, технологической экспертизы и инвестиций для реализации энергетических проектов. Отдельное внимание уделяется современным технологиям, финансированию и развитию межсистемных энергетических соединений, — отметил Ерлан Акбаров.

Кроме того, стороны обсудили подготовку семинара по наращиванию потенциала в сфере межсистемных энергетических соединений. Его проведение запланировано на ноябрь. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем практическом взаимодействии, расширении участия британского бизнеса и реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в энергетической сфере.