Зелёный водород и британские инвестиции: о чём договорились Казахстан и Британия
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан и Великобритания обсуждают расширение сотрудничества в энергетике, включая привлечение инвестиций и развитие проектов в сфере чистой энергетики. В Астане вице-министр энергетики Ерлан Акбаров встретился с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Центральной Азии Томасом Алдердайсом.
Стороны обсудили взаимодействие с британским бизнесом, привлечение инвестиций и реализацию совместных энергетических проектов. Среди направлений — возобновляемая энергетика, гидроэнергетика, зелёный водород и другие проекты в сфере чистой энергетики.
Казахстан заинтересован в привлечении британского опыта, технологической экспертизы и инвестиций для реализации энергетических проектов. Отдельное внимание уделяется современным технологиям, финансированию и развитию межсистемных энергетических соединений, — отметил Ерлан Акбаров.
Кроме того, стороны обсудили подготовку семинара по наращиванию потенциала в сфере межсистемных энергетических соединений. Его проведение запланировано на ноябрь. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем практическом взаимодействии, расширении участия британского бизнеса и реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в энергетической сфере.
Самое читаемое
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 22 сентября
- Две сестры и их мужья организовали притон в нескольких ЖК Астаны
- Аким Актюбинской области раскритиковал подрядчика из-за задержки строительства моста
- Иран предложил региональный план по борьбе с обмелением Каспийского моря
- Учиться как в НИШ: смогут ли обычные школы Казахстана перенять опыт ведущих школ