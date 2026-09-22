Земельный барьер сняли с проекта на 32,5 млрд тенге
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Прокуратура Алматы оказала правовое сопровождение инвестиционному проекту по строительству транспортно-логистического центра «Zhetysu» стоимостью 32,5 млрд тенге.
Проект реализует частная компания Kazakh-Chinese Trade and Logistics Company (Almaty) Ltd. совместно с АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». В рамках проекта планируется создать 130 рабочих мест.
Что мешало реализации проекта
На этапе реализации инвестор столкнулся с проблемой изменения целевого назначения земельного участка.
Несвоевременное решение вопроса создавало препятствия для прохождения государственной экспертизы и могло повлиять на сроки реализации проекта.
Как решили вопрос
В рамках прокурорского сопровождения были приняты меры для устранения возникшей проблемы.
В результате инвестор получил постановление об изменении целевого назначения земельного участка. Это позволило продолжить реализацию проекта транспортно-логистического центра.
Надзорный орган продолжает контролировать вопросы, связанные с защитой прав инвесторов и созданием благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в городе.
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