Прокуратура Алматы оказала правовое сопровождение инвестиционному проекту по строительству транспортно-логистического центра «Zhetysu» стоимостью 32,5 млрд тенге.

Проект реализует частная компания Kazakh-Chinese Trade and Logistics Company (Almaty) Ltd. совместно с АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы». В рамках проекта планируется создать 130 рабочих мест.

Что мешало реализации проекта

На этапе реализации инвестор столкнулся с проблемой изменения целевого назначения земельного участка.

Несвоевременное решение вопроса создавало препятствия для прохождения государственной экспертизы и могло повлиять на сроки реализации проекта.

Как решили вопрос

В рамках прокурорского сопровождения были приняты меры для устранения возникшей проблемы.

В результате инвестор получил постановление об изменении целевого назначения земельного участка. Это позволило продолжить реализацию проекта транспортно-логистического центра.

Надзорный орган продолжает контролировать вопросы, связанные с защитой прав инвесторов и созданием благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в городе.