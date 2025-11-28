В области Абай специалисты департамента по управлению земельными ресурсами выявили факт незаконного использования земельного участка, принадлежащего государству, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минсельхоз.

Нарушение обнаружили в ходе внеплановой проверки, проведённой сотрудниками КУЗР МСХ РК.

Проверка установила, что одно из товариществ в городе Семей самовольно заняло земельный участок и использовало его без каких-либо правоустанавливающих документов. Участок находился в государственной собственности, а его использование без разрешения является прямым нарушением земельного законодательства Казахстана.

По итогам проверки нарушитель был привлечён к административной ответственности по статье 136 Кодекса об административных правонарушениях. Юридическому лицу назначен штраф, а самовольно занятый земельный участок освобождён.

В департаменте подчёркивают, что контроль за рациональным и законным использованием земель продолжается, а подобные нарушения будут пресекаться в установленном порядке.