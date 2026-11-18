Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Турции
18 Ноября 2026, 02:15
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18 Ноября 2026, 02:1518 Ноября 2026, 02:15
198Фото: report.az
В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки произошли в провинции Ван на востоке страны, сообщает Report со ссылкой на турецкое Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Землетрясение произошло в 18:57 по местному времени. Эпицентр находился в озере Ван, недалеко от района Геваш.
Очаг залегал на глубине 13,61 километра. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
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