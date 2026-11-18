В Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3. Подземные толчки произошли в провинции Ван на востоке страны, сообщает Report со ссылкой на турецкое Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).

Землетрясение произошло в 18:57 по местному времени. Эпицентр находился в озере Ван, недалеко от района Геваш.

Очаг залегал на глубине 13,61 километра. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.