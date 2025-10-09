Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Китая
Сегодня, 14:34
125Фото: iStock
В китайской провинции Сычуань зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu. Об этом сообщает Китайский сейсмологический центр.
Сила подземных толчков ощущалась около полудня в уезде Шинлунь, расположенном в составе Гардзе-Тибетского автономного округа. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров, что делает его потенциально ощутимым для жителей близлежащих населённых пунктов.
Согласно первым данным, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Власти продолжают мониторинг ситуации, спасательные службы находятся в состоянии повышенной готовности.
