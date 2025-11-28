На Аляске зарегистрировано землетрясение силой 6,0, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр подземных толчков находился в 59 км к северо-западу от города Анкоридж, очаг залегал на глубине 69,4 км.

По предварительным данным, сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности региона.