  28 Ноября, 07:33

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано на Аляске

Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Сегодня, 07:15
Pixabay.com
Сегодня, 07:15
Фото: Pixabay.com

На Аляске зарегистрировано землетрясение силой 6,0, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр подземных толчков находился в 59 км к северо-западу от города Анкоридж, очаг залегал на глубине 69,4 км.

По предварительным данным, сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности региона.

