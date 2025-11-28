Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано на Аляске
Сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Сегодня, 07:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:15Сегодня, 07:15
45Фото: Pixabay.com
На Аляске зарегистрировано землетрясение силой 6,0, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Геологическая служба США, эпицентр подземных толчков находился в 59 км к северо-западу от города Анкоридж, очаг залегал на глубине 69,4 км.
По предварительным данным, сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической активности региона.
Самое читаемое
- Климатический сдвиг нанесет удар по экономике Казахстана - эксперты
- Кто в Казахстане имеет право на специальное госпособие в 542 тыс тенге
- Мажилис принял поправки: В строительстве вводят оценку сейсмической опасности
- В Астане наградили лауреатов государственной молодежной премии "Дарын"
- Врачи получили по 10 миллионов тенге: Минздрав назвал регионы-лидеры по привлечению медиков