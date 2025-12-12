В префектуре Аомори на севере Японии в пятницу произошло мощное землетрясение, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Японское метеорологическое агентство сообщило, что предварительная магнитуда подземных толчков составила 6,7. Сейсмическая активность была ощущена в ряде других регионов страны, где жители сообщили о сильной вибрации зданий.

Власти объявили предупреждение о возможном цунами для восточного побережья префектуры, а также для территорий, выходящих к Тихому океану. Жителям рекомендовано временно покинуть прибрежные зоны и переместиться на возвышенности, а также следить за официальными уведомлениями и инструкциями спасательных служб.

Специалисты продолжают оценивать масштабы возможного ущерба и риски повторных толчков. Оперативные службы приведены в повышенную готовность, проводится мониторинг уровня моря и состояния инфраструктуры.