Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число погибших возросло до 20
Подземные толчки привели к разрушению жилых и административных зданий.
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Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Индонезии в районе острова Флорес. По последним данным, число погибших в результате стихии достигло 20 человек, еще шесть человек пострадали.
Как передает Синьхуа, спасательные службы продолжают поисковые работы. Два человека остаются под завалами.
Подземные толчки привели к разрушению жилых и административных зданий, а также повреждению других объектов инфраструктуры. Спасатели продолжают обследовать пострадавшие территории.
Землетрясение произошло у берегов острова Флорес. Его эпицентр находился примерно в 161 километре к северо-востоку от города Лабуан-Баджо. Очаг залегал на глубине около 35 километров.
После основного подземного толчка были зафиксированы многочисленные афтершоки.
Из-за землетрясения ранее была объявлена угроза цунами. Жителям северного побережья Флореса, а также ряда южных районов и островов рекомендовали отойти от побережья и эвакуироваться в безопасные места.
Спасательные службы продолжают уточнять информацию о последствиях землетрясения.
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