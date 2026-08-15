Землетрясение магнитудой 7,7 в Индонезии: число погибших возросло до 20

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло у берегов Индонезии в районе острова Флорес. По последним данным, число погибших в результате стихии достигло 20 человек, еще шесть человек пострадали.

Как передает Синьхуа, спасательные службы продолжают поисковые работы. Два человека остаются под завалами.

Подземные толчки привели к разрушению жилых и административных зданий, а также повреждению других объектов инфраструктуры. Спасатели продолжают обследовать пострадавшие территории.

Землетрясение произошло у берегов острова Флорес. Его эпицентр находился примерно в 161 километре к северо-востоку от города Лабуан-Баджо. Очаг залегал на глубине около 35 километров.

После основного подземного толчка были зафиксированы многочисленные афтершоки.

Из-за землетрясения ранее была объявлена угроза цунами. Жителям северного побережья Флореса, а также ряда южных районов и островов рекомендовали отойти от побережья и эвакуироваться в безопасные места.

Спасательные службы продолжают уточнять информацию о последствиях землетрясения.