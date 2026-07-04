Землетрясение магнитудой в 2 балла зарегистрировали в Жамбылской области

Сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС Казахстана зарегистрировала землетрясение 4 июля в 04:40 по времени Астаны.

По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 413 километрах к западу от Алматы на территории Казахстана.

Подземные толчки ощущались в Таразе, где интенсивность составила 2 балла.

По информации МЧС, сведений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.