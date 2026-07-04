Землетрясение магнитудой в 2 балла зарегистрировали в Жамбылской области
Эпицентр землетрясения находился в 413 километрах к западу от Алматы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Сегодня 2026, 05:20
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Сегодня 2026, 05:20Сегодня 2026, 05:20
87Фото: Pixabay.com
Сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС Казахстана зарегистрировала землетрясение 4 июля в 04:40 по времени Астаны.
По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 413 километрах к западу от Алматы на территории Казахстана.
Подземные толчки ощущались в Таразе, где интенсивность составила 2 балла.
По информации МЧС, сведений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.
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