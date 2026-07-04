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Землетрясение магнитудой в 2 балла зарегистрировали в Жамбылской области

Эпицентр землетрясения находился в 413 километрах к западу от Алматы. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Сегодня 2026, 05:20
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 05:20
Сегодня 2026, 05:20
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Фото: Pixabay.com

Сеть сейсмических станций ТОО «Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации» МЧС Казахстана зарегистрировала землетрясение 4 июля в 04:40 по времени Астаны.

По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 413 километрах к западу от Алматы на территории Казахстана.

Подземные толчки ощущались в Таразе, где интенсивность составила 2 балла.

По информации МЧС, сведений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.

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